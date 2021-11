Bereits zur Kommunalwahl 2019 trat die CDU Kuhardt mit einem neuen Team auf. Bei der Mitgliederversammlung setze sich nun der Erneuerungsprozess fort, wie der Ortsverband mitteilt. Thomas Ochsenreither wurde einstimmig zum neuen Ortsverbandsvorsitzenden gewählt, seine Stellvertreter sind Dominik Hamburger und Christian Schwab. Komplettiert wird der Vorstand durch Schriftführer Jochen Hoffmann, Schatzmeister Simon Heid, die Mitgliederbeauftragte Kathrin Hamburger sowie die Beisitzer Roland Eiswirth, Helmut Latzko und Wolfgang Rieder.

Für den anstehenden Wahlkampf zur Wahl des Verbandsbürgermeisters unterstützt der Ortsverband die Kandidatur von Matthias Schardt. Durch seine Arbeit in den vergangenen Jahren habe er gezeigt, dass er die nötige Fach- und Führungskompetenz besitze, in herausfordernden Zeiten die passenden Lösungsansätze habe und mit seinem Pragmatismus schnell zu Ergebnissen komme, so der Ortsverband.