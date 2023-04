Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 101 Jahren gibt es in Jockgrim einen Verein, in dem Fußball gespielt wird. Das runde, 100-jährige Jubiläum hätte im letzten Jahr gefeiert werden sollen, wurde wegen der Pandemie jedoch verschoben. Der Geburtstag wird jetzt, am Samstag, 4. September, im Stil einer Talkshow im Zeltschirm am Sportplatz gefeiert.

Die Geburtsstunde des Fußballvereins 1920 Jockgrim war am 21. März 1920, denn an diesem Tag trafen sich 18 Männer im Gasthaus „Zur Pfalz“, um den Verein zu gründen.