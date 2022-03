Erlernt hat er einen handwerklichen Beruf, doch schon früh fühlte sich Matthias Theilmann zu Literatur und Kunst hingezogen. Mit seiner Frau zog er nach Norwegen. Jetzt hat er sein erstes Buch vorgelegt.

Der 1967 in Kandel geborene und in Freckenfeld aufgewachsene Matthias Theilmann erlernte zunächst im Betrieb seines Vaters Gerhard den Beruf des Malers und Lackierers, erwarb den Meisterbrief und machte sich 1999 selbstständig. Doch mit dem Geschäft sollte es nicht so klappen. Deshalb eröffnete der kunstaffine junge Mann 2006 ein Fotostudio in seinem Heimatdorf. Just zu dieser Zeit aber bewarb sich seine Frau Niken, die er 1995 bei einem Urlaub auf Indonesien kennengelernt und bald darauf in Deutschland geheiratet hatte, um eine Stelle als Spa-Managerin in einem norwegischen Hotel. Sie bekam den Job und für die beiden unternehmungslustigen Eheleute war klar: Wir nehmen das Angebot in Norwegen an.

Gesagt, getan, das Auto mit einigen notwendigen Utensilien (Kaffeemaschine, Reiskocher, Matratze …) gepackt und 2007 ging es los. So zwei, drei Jahre sollten es schon werden, dachten sie damals. Doch aus der baldigen Rückkehr wurde nichts. Der Handwerker versuchte sich auch in Norwegen, aber der Erfolg blieb aus. Heute, so Matthias Theilmann, meint er von einem „Wink des Schicksals“ sprechen zu können. Denn jetzt saß er in einem ihm fremden Land und hatte viel Zeit. Die wollte er nutzen.

Beginn mit Kurzgeschichten

„An Fantasie und Ideen mangelte es mir nie,“ sagt Theilmann. „Mit Franz Kafkas Roman ,Die Verwandlung’ wurde mir bewusst, was Bücher alles sein können. Mit ihm eröffnete sich mir ein völlig neuer Kosmos.“ Dass es in Haruki Murakami bereits einen modernen Kafka gab, sollte er erst später erfahren. Irgendwann fiel ihm das Buch „Kafka am Strand“ von Murakami in die Hände. Theilmann begann Kurzgeschichten zu schreiben, bald entstand auch sein erster, bis heute noch unveröffentlichter, Roman.

Eine Publikation sei damals an den Druckkosten gescheitert und er rechnete er sich nur wenige Chancen auf dem Buchmarkt aus. Er halte sich nicht gerne an ein bestimmtes Genre, sagt er zur Begründung. So wie auch andere Autoren, etwa besagter Murakami. Theilmann gab die Hoffnung nie auf. Zwischenzeitlich hat sich der Büchermarkt verändert, es gibt E-Books und die Möglichkeit, Bücher in Kleinstauflage im Eigenverlag zu vertreiben. Angesichts dessen habe er sich entschlossen, seine Geschichten nun doch veröffentlichen zu wollen.

Eine Bar in Tokio

So entstand jetzt Theilmanns erstes Werk mit dem Titel „Natsumi oder die unerträgliche Sinnlosigkeit des Seins.“ Der Autor selbst reiht es ein in den Bereich der „Urban Fantasy“. Im Klappentext kann man lesen, dass die Geschichte von Naoto und Natsumi in einer Bar in Tokio spielt, einem ganz und gar mysteriösen Ort. Die beiden beschäftigen sich mit philosophischen Fragen. „Dabei teilen meine Charaktere nicht selten meine eigene analytisch-skeptische Sicht, wenn sie sich und die Welt in der sie leben, hinterfragen“, sagt der Autor zu seinem ersten veröffentlichten Werk.

Matthias Theilmann arbeitet derzeit gleich an Ideen für vier weitere Romane und zwei Anthologien. Die nächsten Kurzgeschichten gehen, so ist zu hören, schon im März ins Lektorat. Seine Leidenschaft fürs Schreiben frönt er in der südnorwegischen Gemeinde Kragerø (Provinz Vestfold og. Telemark), einem beliebten Touristenziel. Der Südpfalz bleibt er weiterhin verbunden, besucht jedes Jahr, meist zur Weihnachtszeit, seine Verwandten in Freckenfeld und pflegt den Kontakt zu seinen Freunden.

Info

Das Taschenbuch (190 Seiten) ist zu beziehen über die Kandeler Buchhandlung Pausch, buch-pausch.buchkatalog.de, und ist auch als E-Book erhältlich.