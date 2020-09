Am Montag Nachmittag wurde ein neunjähriges Kind bei einem Unfall verletzt. Das Kind überquerte laut Polizei die Posthiusstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei sei der Junge von einem vorbeifahrenden Fahrzeug seitlich erfasst worden und zu Boden gefallen. Der Junge wurde am Kopf verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme wurde die Posthiusstraße für circa 30 Minuten gesperrt. Der Unfallstelle näherten sich immer wieder Schaulustige, teilt die Polizei mit. Die Beamten erteilten mehrere Platzverweise.