Auch 2022 müssen die Faschingsveranstaltungen wieder ausfallen. Deshalb hat sich der Neupotzer Neunerrat etwas Besonderes einfallen lassen: Das langjährige Maskottchen der Neupotzer Fasenachter, die „Näinetritsch“, wird in den nächsten Tagen hoffentlich viele Kinderzimmer schmücken. Etwa 200 „Näinetritsche-Baschteldudde“ wurden liebevoll mit allen notwendigen Materialien samt Anleitung befüllt und an die Grundschule und den Kindergarten abgegeben. Die Kinder wurden gebeten, ein Foto von sich und ihrer fertigen „Näinetritsch“ an den Neunerrat zu schicken (neunerrat-neipotz@web.de). Die Fotos werden zu einer Collage zusammengestellt und gegebenenfalls veröffentlicht. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Faschingsbutton, der in folgenden Geschäften für 1,50 Euro erworben werden kann: Tankstelle Burger, Burgerhof (Hofmetzgerei), Bäckerei Heid und Glöckel-Apotheke.