Neun neue Corona-Fälle seit Freitag meldet das Gesundheitsamt für den Kreis Germersheim. 70 Menschen sind aktuell positiv auf das Virus getestet. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 458 Personen nachweislich infiziert. Am Freitag waren es noch 449. 379 Menschen sind mittlerweile wieder gesund, es gab neun Todesfälle.

Bei der Einstufung in die einzelnen Warnstufen und das Corona-Ampel-System orientiere sich der Kreis an der Inzidenzzahl, die das Land für die Landkreise errechnet und veröffentlicht, erklärt ein Sprecher am Montag. Die Inzidenzzahl aus den eigenen täglichen Corona-Zahlen könne wegen der zeitverzögerten Übermittlung der Daten davon abweichen. Um Verwirrung zu vermeiden, werde diese in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung nicht angegeben.

Derzeit ist der Landkreis Germersheim auf der Warnstufe Gelb. Sie tritt in Kraft, wenn es pro 100.000 Einwohner mehr als 20 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gab.