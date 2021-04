Abizon prime - the final season – unter diesem Motto legte der Abiturjahrgang 2021 des Europa-Gymnasiums Wörth seine Abschlussprüfungen ab. Insgesamt 152 Absolventinnen und Absolventen beenden mit der bestandenen Prüfung zur allgemeinen Hochschulreife ihre „final season“ am EGW.

Unter den 152 sind gleich 9 Abiturienten mit der Traumnote 1,0: Victoria Cosima Boltz, Benjamin Klöffer, Hannah Nahm, Cosima Yasmin Rupp, Luis Tiago Sartingen, Lucy Spandl, Athina Vacirtzis, Katharina Wirth und Lisa Helena Zitt. Sie wurden mit dem Förderpreis des Landrats für ihre außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet.

Zahlreiche Fachpreise würdigen das Wissen und die Motivation der jeweiligen Preisträgerinnen und Preisträger in ihren Spezialgebieten. 67 Mal konnte der Freundeskreis der Schule Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaften ehren, durch deren Engagement in den zurückliegenden Jahren schulisches Leben vielfältig und lebendig wurde.

Gut gerüstet und mit den besten (zumeist digitalen) Wünschen des Schulträgers, Bürgermeisters, Elternvertreters und Schulleiters bedacht, startet der Jahrgang in Erwartung dessen, was das „richtige Leben“ für ihn bereithalten mag, in eine „new season“. Auf dass die Primetime beginnen möge!