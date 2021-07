Zwar sinkt die Zahl der am Coronavirus infizierten Kreisbewohner, doch haben sich seit Donnerstag erneut zwei neue bestätigte Fälle ergeben. Aktuell gibt es im Landkreis 16 bestätigte positive Fälle. Die Gesamtzahl beläuft sich dem Gesundheitsamt zufolge auf 5566 Infizierte seit Beginn der Pandemie (Stand 9. Juli, 12 Uhr). Am Freitag vergangener Woche waren es 5557 Infizierte seit Pandemiebeginn. Die 7-Tages-Inzidenz, bezogen auf 100.000 Einwohner, wird vom Landesuntersuchungsamt am Freitagmittag, 14 Uhr, mit 7,0 angeben (7,0 auch am Donnerstag).

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 379 Infizierte seit Beginn der Pandemie/1 aktuell Infizierter/357 Genesene/21 an oder mit Covid Verstorbene.

Wörth: 869/1/860/8

VG Kandel: 502/0/497/5

VG Jockgrim: 585/1/570/14

VG Rülzheim: 550/10/532/8

VG Bellheim: 652/0/624/28

Germersheim: 1232/3/1211/18

VG Lingenfeld: 797/0/774/23

Kreis GER: 5566/16/5425/125