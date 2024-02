Mit Blick auf die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer hat die Polizei Germersheim am Freitag von 14 bis 16 Uhr den Verkehr auf B9 bei Germersheim überwacht. Die Streifenbesatzung konnte innerhalb von zwei Stunden 9 Verstöße von Verkehrsteilnehmern ahnden, die während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon in der Hand telefonierten.