In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag wurde die Polizei mehrfach durch ruhestörende Personengruppen auf den Plan gerufen, die sich in den Grünanlagen der Stadt aufhielten und gegen die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen verstießen.

Die Polizeibeamten mussten unter anderem in Grünwinkel unterhalb der Blohnstraße und der Michelinbrücke am Radweg entlang der Alb, im Schlosspark, im Otto-Dullenkopf-Park, am Grillplatz Rennwiese, in der Günther-Klotz-Anlage und im Bereich Alter Schlachthof, tätig werden. Überwiegend trafen die Beamten dort auf Jugendliche die laute Musik hörten und Alkohol tranken. Bei den Kontrollen entfernte sich jeweils ein Großteil von ihnen, wobei sie Beleidigungen in Richtung der Beamten riefen.

Außerdem meldete ein Anrufer am Samstagabend lautstarke Musik aus einem Büro in der Karlstraße. Die Polizeibeamten stießen dort auf eine Party mit elf Gästen, die aufgelöst wurde. Ebenfalls am Samstagabend fand ein Treffen von mehreren Personen in einem Appartement am Bahnhofplatz statt. Ein Anrufer informierte am Sonntagmorgen die Polizei, die bei der Überprüfung in dem Appartement noch sechs Personen unterschiedlicher Haushalte antreffen konnte.

In allen Fällen zeigten sich die kontrollierten Personen uneinsichtig und respektlos, so die Polizei. Die Beamten mussten Platzverweise erteilen, die Verstöße gegen die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen ahnden sowie Anzeigen wegen Beleidigung fertigen.