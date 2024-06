Der Ortsbeirat Maximiliansau bekommt ein völlig neues Gesicht. Waren in der zu Ende gehende Legislaturperiode lediglich zwei Fraktionen vertreten, so kommt mit der FWG Bienwald nun eine dritte hinzu.

Und das gleich mit Macht. Die FWG Bienwald, die Partei des designieren Stadtbürgermeisters Steffen Weiß, zieht mit fünf Sitzen in das Gremium ein und hat damit genauso viel Mandate wie CDU und SPD. Die CDU hat die Wahl knapp mit 33,9 Prozent der Stimmen vor der SPD gewonnen, die 32,8 Prozent erhielt. Für die FWG stimmten 30 Prozent der Wähler. Die Grünen mit Landratskandidatin Barbara Christina Merz an der Spitze verpassten mit 3,3 Prozent den Einzug in den Ortsbeirat Maximiliansau.

Die SPD, die im bisherigen Ortsbeirat die dominierende Kraft war, muss 4 Sitze abgeben, die CDU verliert einen Sitz. Vor fünf Jahren hatte die SPD 57,2 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, die CDU 42,8. Allerdings waren damals auch nur diese beiden Parteien angetreten.

Mit 58,9 Prozent lag die Wahlbeteiligung kreisweit betrachtet im unteren Bereich der Skala. Eine Überraschung ist das allerdings nicht. Vor fünf Jahren machten sich nur 57 Prozent der Wahlberechtigten auf den Weg ins Wahllokal oder gaben ihre Stimme per Briefwahl ab.

Ähnlich knapp wie bei der Wahl des Ortsbeirats ging es am Sonntag ja auch bei der Wahl des Ortsvorstehers zu. Dort erhielten Tim Walter (FWG) und Oliver Jauernig (CDU) je 34,1 Prozent der Stimmen, auf Helge Hoffmann entfielen 31,8 Prozent. Während Walter (1000 Stimmen) und Jauernig (998) in diesem Rennen nahezu gleichauf lagen, klafft bei der Wahl zum Ortsbeirat doch eine größere Lücke. Walter erhielt 3075 Personenstimmen – keiner der 15 neu gewählten Ortsbeiräte konnte mehr ergattern –, auf Jauernig entfielen 2481. Ob das ein Fingerzeig für die Stichwahl zum Ortsvorsteher ist, wird sich am 23. Juni zeigen.

Das zweitbeste Stimmenergebnis erzielte Xaver Reichling (FWG Bienwald) mit 2554.

Die Gewählten

SPD: Helge Hoffmann, Jochen Schaaf, Ariane Bastian, Marion Daum, Jürgen Nelson; CDU: Oliver Jauernig, Peter Pfaff, Egon Förster, Björn Bock, Tobias Hänling; FWG Bienwald: Tim Walter, Xaver Reichling, Lisa Sieghold, Svenja Schneider, Kornel Kulaga