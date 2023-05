Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der erste Jahreswechsel gleich nach dem großen Krieg verlief ziemlich unspektakulär. Der Himmel war so gut wie kracher- und raketenfrei, nicht nur, weil es in den Monaten zuvor gerade genug geknallt hatte, sondern vor allem deshalb, weil man gar kein Geld hatte, um es so zu verpulvern.

Gekracht wurde trotzdem, aber erst am Neujahrstag. Da zogen wir Kinder durchs Dorf zum Prostneujahrsagen. Knallfrösche oder Revolver mit Pulverplättchen kamen erst später auf, in diesen