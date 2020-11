Alle drei kommunalen Neujahrsempfänge in der Verbandsgemeinde Bellheim fallen 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer: Weder in Bellheim noch in Zeiskam noch in Knittelsheim finden Neujahrstreffen statt.

Wie Zeiskams Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) im Ortsgemeinderat und im Gespräch mit der RHEINPFALZ informierte, waren sich die Ortbürgermeister bei ihrer Dienstbesprechung am 26. Oktober einig, die Empfänge abzusagen. „Es macht keinen Sinn“, sagte Lechner. Es sei nicht voraussehbar, wie sich die Zahl der Infizierten entwickle. Und: Geeignete Räume für die vielen Besucher fehlten. Offen ist derzeit noch, wie mit Ehrungen verfahren werden soll. Solche fanden in den vergangenen Jahren oft bei Neujahrsempfängen statt. Lechner bat den Zeiskamer Rat, Ideen zu äußern. Klar ist für sie aber, dass Ehrungen „in würdigem Rahmen stattfinden“ müssen.