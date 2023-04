Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Feuerwehrgerätehaus ist in die Jahre gekommen. Im Raum steht der Wunsch nach einem Neubau. Damit man sich ein Bild vom aktuellen Zustand machen kann, soll es in Kürze einen Vor-Ort-Termin geben. Darüber informierte Bürgermeister Dieter Adam am Mittwoch den Verbandsgemeinderat.

Das derzeit genutzte Gebäude ist eine vor rund 50 Jahren für den jetzigen Zweck umgebaute Halle, sagte Zeiskams Wehrführer Andreas Kupfer nach der Sitzung auf Anfrage der RHEINPFALZ.