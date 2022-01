Auf dem Pausenhof der 1. und 2. Klasse der Grundschule wurde ein neues Klettergerüst aufgebaut. Die Gemeinde hat sich in Absprache mit der Schulleitung für das Gerät „Sanduhr Attighof“ entschieden. Das alte Klettergerät wurde abgebaut und wird voraussichtlich an einer anderen Stelle auf dem Schulgelände wieder errichtet. Im Frühjahr sollen dann noch drei Tischgruppen mit je einem Tisch und zwei Bänken aufgestellt werden sowie vier normale und zwei tiefere Bänke, die insbesondere der Ganztagsbetreuung zugutekommen sollen. Die Kosten für Klettergerüst, Fallschutz, Bänke und Einbau belaufen sich auf rund 27.000 Euro. 21.000 Euro davon werden aus Fördermitteln des Bundes bezahlt, den Rest übernahm die Ortsgemeinde. Mit dem neuen Seilspielgerät für die 1. und 2. Klasse habe die Gemeinde eine weitere Spielmöglichkeit für die Grundschulkinder geschaffen und gleichzeitig den Pausenhof aufgewertet, so Ortsbürgermeister Reiner Hör.