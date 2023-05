Skater aus Baden, der Pfalz und dem Elsass können sich freuen: In zentraler Lage soll in Karlsruhe eine Skaterhalle entstehen. Seit Jahren ist die Szene auf der Suche nach passenden Flächen und Räumlichkeiten für den Sport. Warum das so schwierig ist und warum noch Geduld gefragt ist, bevor die Bretter in der neuen Halle rollen können, lesen Sie HIER.