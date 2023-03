Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Elf Zimmer mit 22 Betten wird es in der neuen Obdachlosenunterkunft am Alten Hafen in Germersheim geben. Am Dienstagmorgen wurden die Wohncontainer angeliefert. Das Polizeigebäude wird aber weiter als Unterkunft bestehen bleiben.

„Es sind keine Baucontainer“, sagt Baudezernent Sascha Hofmann. Die Container unterscheiden sich farblich vom Gebäude am Alten Hafen, das seit vielen Jahren von der Stadt als Obdachlosenunterkunft