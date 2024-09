Das neue Programm für das 2. Halbjahr der Volkshochschulen im Landkreis ist ab sofort erhältlich. Das Programmheft umfasst über 350 Veranstaltungen in den Themenbereichen „Gesellschaft“, „Gesundheit“, „Kultur“, „Sprachen“, „Arbeit – Beruf“, „Grundbildung“ und dem VHS-Spezial. Wer sich über das Angebot informieren möchte, kann das Programmheft in den Volkshochschulen, der Kreisverwaltung, in allen Verbandsgemeinden, in Banken und Sparkassen sowie Buchhandlungen kostenlos abholen oder nachlesen unter www.kreis-germersheim.de/kvhs. Anmeldungen zu Kursen und sonstigen Angeboten nehmen alle im Programm aufgeführten Volkshochschulen im Landkreis entgegen. Weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Germersheim, Telefon 07274 53382 oder 53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de