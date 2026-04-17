Der Germersheimer Lions Club hat sein Präsidium für das Clubjahr 2026/27 neu aufgestellt. Neuer Präsident ist Timo Heidrich. Er wird unterstützt von Michael Quinten als erstem und Jürgen Waterstradt als zweitem Vizepräsidenten. Markus Werling übernimmt das Amt des Sekretärs und Manfred Gehrlein das Amt des Schatzmeisters, zudem wurde Heiner Scherer zum Clubmaster ernannt. Das hat der Club mitgeteilt.

Die Clubbeauftragten für das kommende Lions-Jahr sind Manfred Ellerbrock (Activity-Beauftragter mit Ausschuss), Heiner Scherer, Christian Rembor und Marcus Schaile (Mitgliedsbeauftragte und Mitgliedsausschuss), Christian Bauchhenß (Kind und Familie), Christian Rembor (Senioren), Mischa Schmierer (Internet), Wolfgang Kuhn (Jumelage), Marcus Schaile (PR/Presse, Activity-Berichte und Archiv), Jürgen Waterstradt (Lions-Quest 200 KIGA Plus) und Christoph Buttweiler (LEO und Jugend).

Als Delegierte und Ersatzdelegierte für Distriktversammlung, Gesamt-Distriktversammlung und Conventions wurden Bernd Dreyer, Christian Rembor, Marcus Schaile und Heiner Scherer gewählt.