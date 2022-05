Das Landesimpfzentrum im Wörther Hafengebiet hat Ende April seine Tore endgültig geschlossen. Ab Anfang Juni soll es nun ein kleineres Landesimpfzentrum geben.

Das neue Landesimpfzentrum befindet sich in Germersheim und soll am Donnerstag, 2. Juni, erstmals seine Tore öffnen. Derzeit werde ihm noch „der Feinschliff verpasst“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Es wird im ehemaligen Tretter-Autohaus in der Münchner Straße 2 in Germersheim eingerichtet.

Der Landkreis sieht sich für eine mögliche weitere Coronawelle im Herbst damit gut gerüstet. „Auch mit der neuen, kleineren Einrichtung können wir bei Bedarf mehrere hundert Personen täglich impfen, gegebenenfalls verstärkt durch einen Zwei-Schicht-Betrieb, auch am Wochenende“, zitiert eine Pressemitteilung der Kreisverwaltung Landrat Fritz Brechtel (CDU). Zudem seien mobile Impfteams geplant, die bei Bedarf in die Gemeinden fahren und Impfaktionen durchführen. Viele Impfwillige gingen zudem zu ihren Hausärzten, um sich impfen zu lassen. „Damit sind wir gut und breit aufgestellt, auch wenn der Bedarf an Impfungen wieder deutlich steigen sollte.“

Am Dienstag, 31. Mai, wird ein letztes Mal vor der Eröffnung der Impfbus des Landes von 10 bis 17 Uhr vor dem Impfzentrum stehen.

Von 10 bis 17.45 Uhr werden dann am 2. Juni Tag Kinder und Erwachsene im neuen Impfzentrum geimpft. Die weiteren Öffnungszeiten sind im Juni jeweils dienstags von 8 bis 15.45 Uhr und donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr. An allen Tagen stehen die Impfstoffe von BionTech und Moderna zur Verfügung. Geimpft wird grundsätzlich mit oder ohne Anmeldung. Anmeldung erfolgen über das Impfportal des Landes, https://impftermin.rlp.de/de/termin/ .