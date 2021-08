Am Mittwoch, 3. Februar, eröffnet das neue Kaufland in Germersheim in der Mainzer Straße. Der Lebensmittelhändler übernimmt dann den bisherigen Real-Markt, dessen rund 100 Mitarbeiter bei Kaufland eine neue berufliche Perspektive erhalten. Am Samstag hat Real das letzte Mal geöffnet.

Rund 35.000 Artikel soll das neue Kaufland im Germersheimer Gewerbegebiet in der Mainzer Straße für Kunden vorhalten. Die Kunden dürfen sich laut einer Mitteilung von Kaufland auf „einen modernen Verbrauchermarkt mit einem umfangreichen Sortiment an Lebensmitteln und vielfältigen Produkten für den täglichen Bedarf freuen“. Der Fokus liege auf den Frische-Abteilungen Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren sowie auf den ansprechenden Frischetheken für Fleisch, Wurst, Fisch, Käse und Antipasti.

Am Samstag, 30. Januar, hat der Real-Markt Unternehmensangaben zufolge bis 16 Uhr geöffnet, am Montag und Dienstag bleibe der Markt geschlossen. In dieser Zeit werde er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung werde umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht. Die weiteren Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in dem Gebäude „werden ab Mittwoch bei laufendem Betrieb durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach Abschluss der Modernisierung werde der Markt dem aktuellen Kaufland-Konzept mit niedrigen Regalen und übersichtlicher Gliederung entsprechen.

Das Kaufland-Sortiment mit mehr als 35.000 Artikel erstreckt sich von Markenartikeln, Eigenmarken, Bio- und Fairtrade-Produkten über vegetarische und vegane Produkte bis hin zu laktose- und glutenfreien Artikeln. Der Markt wird von montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Bereits seit 2012 ist Kaufland in Germersheim mit einem Markt in der Posthiusstraße, dem ehemaligen SBK-Markt, vertreten. Durch die Übernahme des bisherigen Real-Marktes erhalten die Kunden eine weitere Einkaufsstätte des Unternehmens in der Stadt.