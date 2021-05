Lingenfeld/Germersheim. Einen Tag lang wurde die Bibel im Lingenfelder Pfarrheim lebendig. Dann war das ökumenische Projekt, auf das 160 Mitwirkende anderthalb Jahre hingearbeitet hatten, schon wieder vorbei. Gezwungenermaßen, wegen Corona. Im August sollen die „Wortschatz“-Führungen neu starten. Bis dahin werden viel mehr Nonnenhauben genäht als ursprünglich gedacht.

Die Initiatoren hatten so lange auf diesen Samstag im März hingefiebert. Sie waren heiß darauf, den Besuchern in szenischen Führungen die Geschichte der Bibel zu erzählen – von mündlichen Überlieferungen der Geschichten in Nomadenzelten bis hin zur Übersetzung von Martin Luther auf der Wartburg. 130 Führungen in vier Wochen waren geplant, 3000 Besucher waren angemeldet. Nach dem ersten Tag war Schluss. „Es war, als ginge man von einer Beerdigung raus“, sagt Pastoralreferent Thomas Bauer. „Jetzt feiern wir Auferstehung.“

Räume mit Zollstock vermessen

Ende August beginnen die Führungen erneut. „Die Räume sind kaum verändert, es sind aber weniger Leute drin“, sagt Bauer. Maximal elf Personen dürfen gleichzeitig an dem Rundgang teilnehmen, vor Corona waren es 25. Sein Team habe die Räume mit dem Metermaß vermessen, um die Anzahl mit Abstandsregeln kalkulieren zu können. „Wir hatten Zeit, alles genau durchzugehen und haben ausprobiert, wie wir uns mit der Raumsituation fühlen“, ergänzt Anett Sinnwell vom Orga-Team. Stellen, die man „instinktiv anfasst“, würden jetzt nach jeder Führung desinfiziert.

„Die Ereignisse in Schwegenheim haben uns gezeigt, wie schnell Infektionen möglich sind“, sagt Thomas Bauer. Der Corona-Ausbruch in einer Glaubensgemeinschaft vor wenigen Wochen ermahne das Projektteam „noch einmal, uns streng an die geltenden Vorgaben zu halten“. Zusammen mit dem Ordnungsamt wurde ein Hygieneplan erarbeitet, der strikt eingehalten werde, betont Bauer. An den einzelnen Stationen müsse kein Mundschutz getragen werden, hier sitzen die Leute mit ausreichend Abstand zueinander. Auf dem Weg zwischen den acht Stationen müsse die Maske aufgesetzt werden. Es gibt einen getrennten Ein- und Ausgang zum Pfarrheim. „Die Tücke liegt im Detail“, weiß Thomas Bauer und nennt ein Beispiel: Die Kopfbedeckungen werden nicht mehr zwischen den 80 Darstellern hin- und hergereicht, jeder soll seine eigene haben. „Jetzt werden noch jede Menge Nonnenhauben genäht und Gutenberg-Hüte produziert.“

Wachsam auf Entwicklung schauen

„Wir haben lange beraten, ob wir das Wagnis eingehen, wiederzueröffnen“, sagt der Pastoralreferent. Die Alternative wäre gewesen, die Führung abzubauen. Also lautete der einstimmige Beschluss, das Großprojekt neu zu starten. Wenn sich das Infektionsgeschehen zuspitze oder ein neuer Lockdown drohe, müsse man reagieren. „Dessen sind wir uns bewusst, aber wir versuchen es“, sagt Pastoralassistentin Marie-Christin Mayer. Dabei rechnen die Veranstalter mit einer geringeren Nachfrage als vor dem Corona-Lockdown – zumal die Hälfte der Führungen bis dato Schulklassen und andere Gruppen gebucht hatten.

Am Inhalt der szenischen Führung hat sich wenig geändert: Die Darsteller berichten, wie die Erzählungen des Alten und Neuen Testaments mündlich überliefert, dann niedergeschrieben und vervielfältigt wurden. Die „Erlebniswelt“, in der Besucher beispielsweise selbst Handschriften anfertigen oder an einer Buchpresse hantieren sollten, wird es nicht geben. Auch die Leseecke wurde abgebaut. Die „Schatzkammer“, in der Bibeln aus mehreren Jahrhunderten ausgestellt werden, ist weiterhin zugänglich.

