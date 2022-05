Das neue, kleinere Landes-Impfzentrum in Germersheim öffnet am Dienstag, 2. Juni, erstmals seine Türen. Von 10 bis 17.45 Uhr werden an diesem Tag Kinder und Erwachsene geimpft. Die weiteren Öffnungszeiten sind im Juni jeweils dienstags von 8 bis 15.45 Uhr und donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr. An allen Tagen stehen die Impfstoffe von BionTech und Moderna zur Verfügung. Geimpft wird grundsätzlich mit oder ohne Anmeldung. Anmeldung erfolgen über das Impfportal des Landes, https://impftermin.rlp.de/de/termin/.

Aktuell wird dem neuen Impfzentrum in der Münchener Straße 2 in Germersheim der letzte Feinschliff verpasst. Am Dienstag, 31. Mai, wird ein letztes Mal vor der Eröffnung der Impfbus des Landes von 10 bis 17 Uhr vor dem Impfzentrum stehen.