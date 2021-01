Die Weihnachtskrippe in der Katholischen Kirche St. Martin hat eine Neuerung erfahren. So malte Hermann Renner ein neues Hintergrundbild, passend zur hügeligen Landschaft von Bethlehem und ersetzte damit das ebenfalls von ihm vor sieben Jahren gemalte Panoramabild. Die Krippe, mit heimatlichem Stall, wurde bereits 1972 von dem 1980 verstorbenen Ottersheimer passionierten Hobby-Krippenbauer Leo Lutz erbaut und auf die bereits vorhandenen Keramikfiguren abgestimmt. Nach seinem Tod haben es sich seine Tochter Jutta und Schwiegersohn Herman Renner zur Aufgabe gemacht, die Krippe alljährlich, rechtzeitig zu Weihnachten, immer wieder aufzubauen. Seit 2016 unterstützt sie Andreas Kröper bei den Aufbauarbeiten.

Hermann Renner hat in den letzten Jahren auch für die Krippen in den Katholischen Kirchen St. Nikolaus in Bellheim, St. Georg in Knittelsheim und St. Bartholomäus in Zeiskam, die Hintergrundbilder gemalt. Ab dem Dreikönigstag wird die Krippe um die Figuren der hl. drei Könige: Kaspar, Melchior und Balthasar, ergänzt und ist noch bis zum Fest „Maria Lichtmess“, am 2. Februar zu sehen. Die Kirche ist tagsüber geöffnet.