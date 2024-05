Zur Entlastung der bestehenden Schulen soll schon bald in Rheinzabern ein weiteres Gymnasium entstehen. Doch wie viele Oberstufen wird es dann geben?

Der Landkreis bekommt ein neues Gymnasium. Entstehen soll es auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern. Schon im Schuljahr 2025/26 sollen Schüler an dem neuen Gymnasium unterrichtet werden, zunächst in Räumen der Integrierten Gesamtschule. Diese Räume sind frei, weil sich weniger Kinder dort anmelden als die Schule aufnehmen kann.

Zwei Jahrgänge des neuen Gymnasiums könnten mindestens untergebracht werden, sagte Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU) Mitte März im Kreistag. Dann gebe es eine Übergangszeit mit Unterricht in Containern. 2030 soll ein Neubau für das dreizügige Gymnasium auf dem Schulcampus stehen.

Doch was bedeutet die Nähe der beiden Schulen im praktischen Alltag für die Schüler? Wird es zwei Oberstufen geben oder eine gemeinsame? „ Die für die künftige Schule zu treffenden pädagogischen Entscheidungen werden, solange es noch kein ’Kernkollegium’ gibt, durch eine Planungsgruppe entwickelt, der neben Vertretern der Schulaufsicht auch interessierte Lehrerinnen und Lehrer aus der Region angehören werden“, heißt es dazu auf Anfrage der RHEINPFALZ von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Aktuell laufe nach der Ausschreibung das Auswahlverfahren.

„In diesem frühen Stadium der Schulgründung gehen wir davon aus, dass Fachräume, Sporthallen und -anlagen für eine Übergangszeit gemeinsam genutzt werden“, so die ADD weiter. Da die neue Schule „von unten“ aufwachse, werde es ab Start in sechs Jahren eine Oberstufe geben.

Dazu gibt es die klare Aussage: „Es sind zwei getrennte Oberstufen geplant.“ Dabei sei es vorstellbar, dass es in einzelnen Fächern, in denen es nur wenige Schülerinnen und Schüler gebe, zu Kooperationen komme. „Dies wird bereits an vielen benachbarten Gymnasien im Land praktiziert.“