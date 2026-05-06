Schule, Mensa, Halle, Container: Die Gesamtkosten für das neue Gymnasium in Rheinzabern wurden aktualisiert.

Die Unterrichtscontainer für das neue Gymnasium in Rheinzabern stehen. Die zweigeschossige Anlage wurde in den Osterferien errichtet. Nun steht der Innenausbau bevor. Im nächsten Schuljahr sollen dort die ersten Kinder unterrichtet werden. Später ist ein drittes Stockwerk geplant. Der Neubau soll zum Schuljahr 2029/30 fertig sein.

Die voraussichtlichen Kosten sind nun differenziert ermittelt. Für das Schulgebäude rechnet der Landkreis als Schulträger mit 37,2 Millionen Euro. Hinzu kommen die Mensa für 2,2 Millionen und die Sporthalle für 9,5 Millionen Euro. Für Miete und Ausstattung der Klassenraumcontainer, in der die Schülerinnen und Schüler übergangsweise bis 2029 unterrichtet werden sollen, fallen rund 2,6 Millionen Euro an. Nebenkosten, unter anderem für das Grundstück, Planung, und Preissteigerungen beziffert die Kreisverwaltung mit 4,7 Millionen Euro. Die geschätzten Gesamtkosten summieren sich demnach auf 56,3 Millionen Euro.

Verworfen wurde die Anregung, die Sporthalle als Versammlungsstätte zu nutzen. Die baulichen Anforderungen wären höher, sagte Landrat Martin Brandl (CDU) in der Sitzung des Kreisausschusses. Da es bereits eine Halle mit Tribüne im Ort gibt, bestehe keine Notwendigkeit. Erste Entwürfe für den Neubau sollen Firmen im August abgeben, den Bau-Auftrag will die Verwaltung zum Jahresende erteilen. Insgesamt werden für Schule, Mensa und Sporthalle rund 11.300 Quadratmeter benötigt. Derzeit werde die auch Verkehrsplanung rund um den Schulcampus vorbereitet, sagte der Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU).