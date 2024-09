Mit dem Schuljahr 2025/2026 öffnet das neue Gymnasium Rheinzabern mit den ersten 5. Klassen. Die Planungen liefen derzeit auf Hochtouren, heißt es von der Kreisverwaltung. Dabei wolle man vor allem in den Bereichen „Gelebte Demokratie“ sowie „Musisch-kulturelle Bildung“ klare Schwerpunkte setzen, wird Matthias Wolf, Leiter der fünfköpfigen Planungsgruppe der Lehrkräfte, die im Juli 2024 ihre Arbeit aufgenommen hat, zitiert. Wolf und sein Team erarbeiten derzeit schulorganisatorische sowie architektonische Bedarfe, die sich aus dem pädagogischen Konzept ergeben.

Die konkreten Aufgaben der Kreisverwaltung liegen dabei vor allem im Bereich Schulbau und bei der Ausstattung der Räume. Zunächst wird das Gymnasium in einem Gebäudeteil der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rheinzabern untergebracht sein. Parallel wird der Bau eines eigenen Schulgebäudes geplant. Im ersten Schuljahr wird mit mehreren Eingangsklassen gerechnet.

Der neue Standort soll laut Landrat Fritz Brechtel (CDU) keine Konkurrenz zu den etablierten Gymnasien in Wörth und Germersheim sein, „sondern eine gute Alternative, um die extrem hohen Anmeldezahlen dort zu reduzieren“. Zusammen mit der IGS soll der Schulstandort in Rheinzabern so attraktiv weiterentwickelt werden.

Information

Am 13. November 2024 um 18 Uhr werden die Eltern der umliegenden Grundschulen über den aktuellen Planungsstand informiert. Ein Tag der offenen Tür ist für den 18. Januar 2025, 10 bis 13 Uhr, geplant. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage www.gymnasium-rheinzabern.de