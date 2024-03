Das neue Gymnasium wird nicht die einzige Schulbaustelle im Landkreis bleiben.

Nach viel Tamtam im Vorfeld waren sich die Kreistagsmitglieder am Ende dann doch fast alle einig: Es muss schnell was passieren, damit alle Kinder, die ans Gymnasium wollen, einen Platz bekommen. Denn die Gymnasien in Wörth und Germersheim sind randvoll. Viele Faktoren sprechen dafür, dass Rheinzabern der richtige Standort für ein neues Gymnasium ist. Letztlich werden das die Kinder und ihre Eltern entscheiden.

Mit dem neuen Gymnasium allein ist es aber ziemlich sicher nicht getan. Die Kinderzahlen steigen insgesamt, auch an Gesamt- und Realschulen wird es eng. Das haben die politisch Verantwortlichen erkannt. Sie behalten die Entwicklung und besonders die Realschule Bellheim mit ihren freien Räumen im Auge. In der Gemeinde sitzt die Enttäuschung über die verpasste IGS bis heute tief. Dort wird man die nächsten Schritte genau verfolgen. Eins ist sicher: Der Kreis wird weiter in den Schulausbau investieren müssen.