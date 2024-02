In einer älter werdenden Bevölkerung steigt jetzt auch die Zahl der jungen Menschen, die sich auf den Weg in die Schule machen.

Die Demografie wandelt sich weiter: In einer immer älter werdenden Bevölkerung steigt jetzt auch die Zahl der jungen Menschen, die sich auf den Weg in die Schule machen. Das ist eine gute Nachricht vor allem für die mittlere Generation: Die Bevölkerungspyramide wird wieder auf die Füße gestellt. Dass im Kreis Germersheim in der verkehrsgünstigen Rheinebene diese Entwicklung besonders früh sichtbar wird, beweist einmal mehr die ungebrochene Dynamik der Region.

Für mehr Schüler braucht es aber irgendwann auch mehr Schulen und dieser Punkt scheint im Kreis Germersheim erreicht. Und neue Schulen kosten Geld. Im konkreten Fall würden nach den 15 Millionen Euro, die für die IGS Rheinzabern ausgegeben wurden, noch mal grob geschätzt 25 Millionen Euro für das neue Gymnasium locker gemacht werden. Macht 40 Millionen Euro in rund 20 Jahren für einen der kleineren Schulstandorte im Kreis. Alles Geld, das gut angelegt ist, aber woher kommen muss. Da tut es gut, dass Daimler Truck 2023/24 mehr Gewerbesteuer als erwartet zahlt. Daraus darf gerne ein Trend werden. Schließlich braucht der Konzern gut ausgebildete Mitarbeiter. Nicht nur er.