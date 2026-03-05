Es ist eine Übergangslösung bis 2029: Das Gymnasium in Rheinzabern zieht nach den Sommerferien in Container.

Ab April sollen die Unterrichtscontainer für das neue Gymnasium in Rheinzabern aufgebaut werden. Im neuen Schuljahr sollen die Kinder sie beziehen. Die Fahrradgarage am Schulcampus muss deswegen rückgebaut, der Fahrradständer versetzt werden. Das geht aus Sitzungsunterlagen der Kreisverwaltung zum Schulneubau hervor.

Die Schüler werden in den Containern unterrichtet, bis der Neubau steht. Angepeiltes Datum ist zum Schuljahr 2029/30. Bis zum Ende des laufenden Jahres soll entschieden werden, welches Unternehmen den Neubau ausführt. Geplant ist ein vierzügiges Gymnasium mit Mensa und Sporthalle. Ab April wird auch ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Auf dem Gelände werden geschützte Zauneidechsen vermutet. Der Naturschutzverband BUND hatte darauf hingewiesen.

Der Schulbetrieb im Gymnasium in Rheinzabern läuft seit August. Derzeit werden die drei Klassen, 76 Kinder, in einem Trakt der Integrierten Gesamtschule (IGS) unterrichtet. Die Zahl der Fünftklässler, die im kommenden Schuljahr dort eingeschult werden, kann die Kreisverwaltung noch nicht nennen. Die Anmeldezahlen aller weiterführenden Schulen werden derzeit noch gesammelt, so die Behörde auf Anfrage.