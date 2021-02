Gewerbetreibenden in der Region eine Perspektive für ein neues Betriebsgelände zu bieten. Das ist es, was den Ortsbeirat Schaidt und den Wörther Stadtrat antreibt bei ihrem Bemühen, den Bebauungsplan „Pappelallee“ in Schaidt in geänderter Form umzusetzen. Dieser war zwar schon vor mehr als 25 Jahren beschlossen worden.

Außer einem Beschluss für das Gewerbegebiet „Pappelallee“ vor 25 Jahren ist seither aber nicht viel geschehen. Viele Betriebe ließen sich hier nicht nieder, dafür fühlten sich auf einem Großteil der Fläche seltene Pflanzen und geschützte Tierarten immer wohler. Von „hochwertigen gesetzlich geschützten Biotopen in Form von Schilfbeständen“ spricht etwa der Biologe Michael Höllgärtner in seinem Gutachten. Darin erfasste er viele Hasel- und Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien und Tagfalter. Insgesamt führte das dazu, dass von der ursprünglichen Gesamtfläche des Bebauungsplanes etwa 4,9 Hektar als „Tabufläche“ festgelegt wurden.

Die Restfläche, die gewerblich genutzt werden kann, beträgt nach Abzug der Gemeinflächen nur noch 3,4 Hektar, berichtet Holger Kaschewski. Der Geschäftsführer der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Wörth hat sich der Aufgabe angenommen, die Voraussetzungen für die Änderung des Bebauungsplanes zu schaffen. Dabei wird er unterstützt von Bürgermeister Dennis Nitsche. Ihm ist es ein Anliegen, den Gewerbetreibenden der Region, nicht nur aus der Stadt Wörth, in Schaidt ein Angebot zu unterbreiten. Dass es sich dabei um ein „kompliziertes und komplexes Projekt“ handelt, gibt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ gerne zu.

Der Ortsbeirat von Schaidt will nach so vielen Jahren endlich Bewegung in die Sache bringen. Dies betont immer wieder auch Ortsvorsteher Kurt Geörger. Die Grundstücke befinden sich zum großen Teil bereits im Eigentum der GVG (Grundstücksverwaltungsgesellschaft) Wörth. So hat Holger Kaschewski eine weitere Herausforderung zu stemmen. Immerhin sind die Vorarbeiten durch das Planungsbüro „BBP“ in Kaiserslautern und sechs Gutachter schon so weit gediehen, dass der Stadtrat die öffentliche Auslage des Planentwurfes beschließen konnte.

Klimaschutz hinterlässt Spuren im Plan

Auf immerhin 85 Seiten ist da zusammengefasst, was man westlich der Pappelallee bis hin zur Industriestraße und vom Vorderbach im Norden bis zum Bruchbach im Süden bewegen möchte. Hier steht aber auch, welche Rücksichtnahmen erforderlich sind. So hat auch das Klimaschutzkonzept der Stadt deutliche Spuren (wie etwa die Vorschrift zur Dachbegrünung) hinterlassen. Außerdem beschloss man eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit . Kaschewski hofft, dass dies alles bis zum Sommer abgeschlossen werden kann.

Wie Bürgermeister Nitsche ist er guter Dinge. Schließlich waren Pläne und Gutachten nicht umsonst zu haben, ebenso wie die Grundstücke selbst. Und viele weitere Kosten sind zu stemmen. So für die Sanierung der auf den Grundstücken vorhandenen Altlasten (ehemaliger Panzergraben, Aufhaldung Straßenaufbruch) und für eine eventuelle Beseitigung von Kampfmitteln. Wenn alles gut geht, so ist Kaschewski zu entlocken, werde man wohl Anfang kommenden Jahres an die Vermarktung gehen können. Über Preisvorstellungen könne man derzeit allerdings überhaupt noch nicht sprechen, aber es gehe ja letztlich auch darum, die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu fördern.

Nicht für Tankstellen und Spielhöllen

Ansiedeln kann sich hier nicht jeder Unternehmer. Tankstellen beispielsweise sind wegen des Trinkwasserschutzes von vornherein verboten, aber auch Amüsierbetriebe will man hier nicht haben. Regulär zugelassen sind „Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude“. Unter besonderen Bedingungen können auch Wohnungen für Mitarbeiter und Inhaber genehmigt werden. Verkaufsflächen können ausnahmsweise zugelassen werden, um den Gewerbebetrieben die Direktvermarktung zu erlauben.

Geändert werden muss auch der Flächennutzungsplan der Stadt Wörth. Als man 1994 den Bebauungsplan beschlossen hat, ging man noch von einer größeren Gesamtfläche aus. In den vergangenen 25 Jahren, so die Beurteilung von GVG-Geschäftsführer Holger Kaschewski, habe man einfach nicht genügend Interessenten für eine Um- oder Neuansiedlung gehabt. Heute stelle sich der Bedarf anders dar, nicht nur bei einheimischen Unternehmen. Immer wieder gebe es Anfragen an die Stadtverwaltung oder an den Ortsvorsteher.

Einzelgewerbe und Handwerkerhöfe

Dass sich Unternehmen in Schaidt ansiedeln, ist ja nicht neu. Schließlich hatte mit „Becker-Radio“ früher schon einmal das Unternehmen mit der zweitgrößten Beschäftigtenzahl innerhalb der Stadt seinen Sitz in Schaidt. Der Standort südlich der Landesstraße 546 sei sehr günstig gelegen, und wer hier einen Arbeitsplatz bekomme, der könne mitunter Wege sparen. Bürgermeister Nitsche zeigt sich auch offen dafür, dass man neue Formen findet, auch was die Parzellierung angeht. Er denkt dabei unter anderem auch an „Handwerkerhöfe“, Zusammenschlüsse von Betrieben also, die gemeinsam zentrale Einrichtungen nutzen und getrennt ihrer eigentlichen Profession nachgehen. Unter Berücksichtigung aller Vorgaben des Natur- und Klimaschutzes will man hier ein ortsnahes Gewerbegebiet erschließen, das zur Gegend passt und wenn möglich auch noch zusätzliche Arbeitsplätze bietet.