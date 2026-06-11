In die Geschichte der freiwilligen Feuerwehr Neupotz wird 2026 als ein besonderes Jahr eingehen.Jubiläen und Ereignisse stehen an, alles wird am Wochenende gefeiert.

Ein nach außen sichtbarer Meilenstein ist das komplett umgebaute und erweiterte Feuerwehrhaus. Es wird am Sonntag feierlich eingeweiht. Sein Vorgänger an gleicher Stelle am Ortsausgang Richtung Leimersheim wurden im Jahr 1984 in Betrieb genommen. Nach rund 40 Jahren war es schließlich zu klein geworden, technisch veraltet, die Bausubstanz schon lange nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Also entschied sich die Verbandsgemeinde, die für das Feuerwehrwesen zuständig ist, für den großen Umbau.

Mit dem Einzug der Neupotzer Wehr in ihr neues Feuerwehrhaus endet damit ein fast zweijähriges Provisorium auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage. Dort wurden übergangsweise eine Fahrzeug-Halle errichtet und Container für die Umkleiden und das Material der Wehr aufgestellt. Die Gruppenstunden der Jugendfeuerwehr und der Bambini-Wehr wurden in die Grundschule verlegt.

„Wasser gehört in Neupotz einfach dazu“

Ausgetauscht werden soll in diesem Jahr auch noch das bisherige Rettungsboot. „Wir haben als Neupotzer Wehr viel Wasser in unserem Zuständigkeitsbereich, wie Seen, Altrhein-Arme und den Rhein selbst“, zählt Wehrführer Gehrlein auf und ergänzte: „Wasser gehört in Neupotz einfach dazu, es erfordert regelmäßige Einsätze.“

Um mehr Struktur in den regelmäßigen Übungsbetrieb zu bekommen, fit zu sein für die unterschiedlichsten Einsätze, trainieren die aktiven Wehrfrauen- und Männer, es sind rund 35 Personen, seit diesem Jahr einmal wöchentlich immer donnerstags. Der Schwerpunkt liege auf den Grundlagen, so Gehrlein. Die Zahl der Feuerwehreinsätze nahm über die letzten Jahre deutlich zu, im letzten Jahr rückten die Neupotzer 43-mal aus, das ist die zweithöchste Ausrück-Quote seit dem Bestehen der Wehr.

Gegründet wurde sie laut den wenigen, noch vorhandenen historischen Unterlagen in einer Gemeinderatssitzung am 26. Januar 1876. Wie bei allen ähnlich alten freiwilligen Feuerwehren waren die 150 Jahre bis heute wechselvoll. Sie begann als freiwillige Feuerwehr; Spritzenfahrzeuge und Geräte wie Leder- und Hanfeimer, Leitern und Signalhörner lagerten in der Remise, ein früherer Begriff für das Feuerwehrhaus. War die Feuerwehr früher eine reine Männerdomäne, wurde im Kriegsjahr 1944 im Ort vorübergehend eine Frauen-Feuerwehr aufgestellt, einer der Leiter war der damalige Pfarrer. Das erste Feuerwehrfahrzeug, ein Tragkraftspritzenfahrzeug, wurde 1960 angeschafft, die ersten Uniformen folgten 1962.

Foto aus dem Jahr 1977 bei der Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Barbara Eichenlaub

Jugendwehr feiert auch Jubiläum

In der 160 Seiten starken Festschrift zum Jubiläum, es ist übrigens die erste Festschrift der Neupotzer Wehr überhaupt, ist die Chronik enthalten. Immer wieder ist darin auch von Damm- oder Deichwachen zu lesen. Der Dienst ist der überwiegenden Lage des Ortes im Tiefgestade, auf Niveau des Rheins, geschuldet.

Eine Jugendfeuerwehr wurde in Neupotz im Jahr 1991 gegründet, sie feiert damit ihren 35. Geburtstag. Das erste Rettungsboot, ein leicht zu transportierendes Schlauchboot, bekam die Wehr 2003. Es wird in diesem Jahr durch ein Neues ersetzt. Damit es auch künftig Nachwuchs für die wichtigen ehrenamtlichen Aufgaben der Feuerwehr gibt, wurde vor zehn Jahren eine Bambini-Wehr gegründet, zu der aktuell etwas mehr als zehn Kinder gehören.

Info

Fest-Wochenende von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, rund um das neue Feuerwehr-Haus. Programmpunkte sind freitags und samstags Konzerte am Abend, am Samstag wird um 21 Uhr das Johannisfeuer entzündet. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, um 14 Uhr wird das Feuerwehrhaus feierlich eingeweiht, nachmittags singt der Gesangverein Frohsinn, ab 19 Uhr gibt es eine Live-Übertragung des WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft.