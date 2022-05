Am Freitag wurde, coronabedingt zwei Jahre später als geplant, ein neues Löschfahrzeug offiziell für die freiwillige Feuerwehr Jockgrim in Dienst gestellt. Angeschafft wurde es als Ersatz für ein in die Jahre gekommenes Fahrzeug. Der 8,8-Tonner wurde im Oktober 2019 von der Firma Ziegler Feuerwehrgerätetechnik in Mühlau für rund 103.000 Euro gekauft. Den weiteren Ausbau übernahm die Firma Bastian aus Karlsruhe für rund 11.000 Euro. Dabei wurde ein Teil der Ausstattung des Vorgängermodells eingebaut, so dass sich die Gesamtkosten auf rund 213.000 Euro summierten. Dazu erhielt die Verbandsgemeinde als Träger der freiwilligen Feuerwehren in den vier Ortsgemeinden einen Zuschuss von 51.000 Euro.