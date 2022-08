Die „Feuerwehrfamilie“ hat Zuwachs erhalten: Wehrführer Eric Schwäger nahm am Sonntag den Schlüssel für das neue Mehrzweckfahrzeug (MZF 2) in Empfang.

Der Neuzugang ersetzt den alten VW-Pritschenwagen Baujahr 1996 und wurde für rund 172.000 Euro von der Verbandsgemeinde Kandel angeschafft. Es ist das dritte Fahrzeug der Steinweilerer Wehr. Beschlossen hat das der Verbandsgemeinderat Anfang 2021, sagte Bürgermeister Volker Poß bei der Schlüsselübergabe. Ein Landeszuschuss in Höhe von 30.000 Euro sei zugesagt. Wie zu erfahren war, hat sich an der Finanzierung auch der Förderverein der Wehr mit etwa 7500 Euro beteiligt, um bestimmte Extras bei der Ausstattung zu ermöglichen. Selbst gebaut wurden auch zwei Container, die nach Wünschen der Wehr bestückt werden können. So ein Rollcontainer „Unwetter“ mit einer Tauchpumpe und allem, was man bei Hochwasserlagen so brauchen kann. Etwa dann, wenn es gilt, vollgelaufene Keller leer zu pumpen.

Seine erste Bewährungsprobe hat das neue Fahrzeug laut Landrat Fritz Brechtel bei einem Einsatz beim Hambacher Schloss bestanden. Wenn es bisher nicht zu größeren Flächenbränden gekommen sei, dann liege das daran, dass die gut ausgestatteten Wehren immer schnell vor Ort gewesen seien und gut aufeinander abgestimmt vorgegangen seien.

Zuladung von Partnerwehr

Für die großzügige Ausstattung der Feuerwehr dankte Alexander Ditz als Wehrleiter den anwesenden Kommunalpolitikern der Verbandsgemeinde Kandel. Ortsbürgermeister Michael Detzel sagte, dass man sich auf die örtliche Wehr verlassen könne und alle Spenden, so auch die von Landrat Brechtel aus dem Fond der Sparkassen-Stiftung, in Steinweiler gut angelegt seien. Eine kleine „Zuladung“ in Form zweier Bierkästen übergaben Vertreter der Feuerwehr aus Winzingen in Baden-Württemberg, die mit der Wehr in Steinweiler partnerschaftlich verbunden ist. Viele Kerwebesucher nutzten die Gelegenheit, sich nicht nur am Kerweausschank der Feuerwehr zu bedienen, sondern auch die ausgestellten Fahrzeuge und die vorhandene Technik zu besichtigen. fh