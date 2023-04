Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das neue Führungsduo der Germersheimer Polizeiinspektion kennt sich seit vielen Jahren. Beide aus ihrer Zeit in Germersheim, als die Inspektion in der 17er Straße war. Uwe Becker, der neue Leiter der Polizeiinspektion, und Jürgen Hirsch, der Stellvertreter, ergänzen sich.

Uwe Becker ist in Germersheim kein Unbekannter. Seit dem Jahr 2000 ist er als Polizist in der Stadt. Zuvor war er wie üblich an mehreren Orten eingesetzt und als Bundesgrenzschützer in