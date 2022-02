Die Stadt erweitert ihren Fuhrpark um ein Elektrofahrzeug. Der Kia E-Niro wurde für vier Jahre geleast und wird vorwiegend im städtischen Bauhof zum Einsatz kommen. In der Vergangenheit haben Mitarbeiter Fahrten teilweise mit Privatautos erledigt. Dies war für Stadtbürgermeister Christian Hutter und Bauhofleiter Rolf Oberfrank kein Dauerzustand. Aufgrund der Neuausrichtung des städtischen Bauhofs – es sind unter anderem mehr Eigenleistungen im Elektro- und Sanitärgewerk geplant – sei zudem eine flexiblere Mobilität erforderlich. Damit möchte die Stadt auch Vorreiter beim Wechsel zur Elektromobilität sein und einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Zukünftig können, so teilt die Stadt mit, durch eine smarte Ladeinfrastruktur in Verbindung mit der vorhandenen Solar-Stromerzeugung auf dem Bauhofdach die Ladestromkosten weiter gesenkt werden. Auch die 2017 in Betrieb genommene Kehrmaschine wurde durch ein neues Modell ersetzt. In den letzten Jahren habe sich die Struktur des Fuhrparks der Stadt Hagenbach gewandelt. Im Jahr 2014 lag das Durchschnittsalter der Fahrzeuge und Anhänger noch bei 21,7 Jahren. Mittlerweile wurde das Alter des Fahrzeugbestands durch Neu- und Ersatzbeschaffungen auf 13,8 Jahre gesenkt. Durch diesen Wandel konnten laut Stadt die Reparaturkosten deutlich reduziert und die Effizienz gesteigert werden. Der Entwurf für den nächsten Finanzhaushalts sieht eine Ersatzbeschaffung des Multifunktionsfahrzeug Tremo, Baujahr 2001, vor.