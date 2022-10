„Seebilder – Seelenbilder“ ist der Titel des neuen Buches von Bettina Wintergerst. Diesmal hat die Autorin das Werk im Eigenverlag nicht alleine geschrieben und die stimmungsvollen Fotos beigesteuert, sie hat als Mitautor und Fotograf Manfred Nicola gewinnen können.

„Das war für mich eine glückliche Fügung, so zeigt das Buch zwei Sichtweisen,“ freut sich Wintergerst. Wintergerst und Nicola sind eng befreundet und teilen ihre Liebe zu Spaziergängen um frühere Baggerseen zwischen der B9 und dem Hochgestade. „Mich begeistern seit je her Wasserflächen, deshalb laufe ich so gerne zu jeder Jahreszeit an den beiden ,Kuhn-Seen’ meine Runden. Da die Wasserflächen, die Uferstreifen, Bäume und Sträucher immer wieder anders aussehen, sich im Wechsel der Jahreszeiten verändern, fotografiere ich auch gerne, halte die atmosphärischen Momente fest.“ Und wen wundert es, dass die Naturszenen den Geist beflügeln und Bettina Wintergerst zu lyrischen Texten inspirierten? So lag die Idee nahe, mit anderen Menschen die Seebilder und Gedanken zu teilen, daraus ein Buch zu fertigen.

Lyrik bereits in Schublade

Um den Foto- und Gedichtband möglichst abwechslungsreich gestalten zu können, konnte Bettina Wintergerst Manfred Nicola für ihr Projekt gewinnen. „Für mich war es das erste Mal, dass ich ein Buch veröffentliche“, erzählte Nicola zur Entstehungsgeschichte. „Bettina hat das Know-how und ihre früheren Erfahrungen als Buchautorin mitgebracht, der Inhalt von uns beiden entstand vollkommen unabhängig voneinander.“ Er habe schon länger Lyrik verfasst, hatte deshalb vieles in der Schreibtischschublade, zum Teil seien seine Texte auch ganz neu, passend zu seinen Fotografien, entstanden. „Ich gehe täglich mit meinem Hund spazieren, kenne die Seen gut.“ Bei seinen Fotoaufnahmen, die im ersten Moment verwaschen, unscharf wirken, habe er versucht, „das Alltägliche so einzufangen, dass es eine besondere Bedeutung, eine seelische Qualität bekommt.“ Ganz bewusst habe er seine Aufnahmen bearbeitet, Farbe abgeschwächt, um daraus fantasievolle Landschaften zu entwickeln. Die Fotos von Wintergerst sind dagegen klar und scharf, der Himmel und Baumreihen spiegeln sich in der Wasseroberfläche. Zu jedem Monat lieferten die beiden Autoren Fotomotive und eigene Texte, eine ergänzende Bildergalerie lädt dazu ein, „in die mystische Welt am See einzutauchen“, einen Moment der Ruhe zu finden.

Info

Das Buch kann direkt bei Bettina Wintergerst, www.bettinawintergerst.de., Telefon 07272 7776491, sowie im Buchhandel erworben werden.