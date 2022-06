Frühestens im Jahr 2024 können die Häuslebauer im Neubaugebiet „Kirschgarten“ wohl an den Start gehen. Die Zeit bis dahin braucht man für die Erschließungsarbeiten, die vorher noch von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt genehmigt werden müssen.

Geplant werden sie vom Büro IPR-Consult (Neustadt). Alleine die Kosten hierfür belaufen sich auf 250.000 Euro. Der Gemeindeanteil liegt bei 120.000 Euro, wie bei einer Sitzung zu hören war. IPR-Mitarbeiter Steffen Geiger stellte im Gemeinderat die Grundzüge seiner Planung für den Straßenbau, die Entwässerungsanlage und die Schutzmaßnahmen gegen Starkregen vor.

Die Entwässerung erfolgt in einem Trennsystem, Oberflächenwasser soll in ein Versickerungsbecken am östlichen Rand geleitet werden. Auch will man sich vor Starkregen mit Dämmen schützen. Die sollen maximal 1,50 Meter hoch werden. Für unproblematisch hält Geiger die Einleitung des Schmutzwassers in das bestehende Netz am Schacht in der Bahnhofstraße. Die Pläne, in denen auch Parkstände und Baumstandorte ausgewiesen sind, werden nun, nachdem sie den Rat passiert haben, der SGD-Süd zur Genehmigung vorgelegt.

Wenn alles gut laufe, so Geiger, könne man wohl im Frühjahr 2023 mit den Erschließungsarbeiten beginnen. Als Bauzeit nannte er eine Dauer von zehn bis elf Monaten. Danach, also wohl im Frühjahr 2024, kann mit dem Bau der Häuser auf den 53 Bauplätzen begonnen werden. Im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Im Kirschgarten“ informierte bei der Sitzung Umweltmanager Jan Pfirrmann von der Verbandsgemeinde Kandel über erforderliche „Artenschutzmaßnahmen“.

Demnach müssen neue Habitate südlich und am westlichen Rand des Baugebietes angelegt werden für Reptilien wie Zaun- und Mauereidechsen. Anzubringen sind zehn Fledermauskästen. Auch muss eine Trockenmauer an der West- und Ostseite des Versicherungsbeckens geschaffen werden. Im August und September, so Pfirrmann, will man mit der „Vergrämung der Eidechsen“ aus dem Neubaugebiet und dem Bereich des Regenrückhaltebeckens beginnen. Die Tiere sollen sanft vertrieben und an anderer Stelle wieder angesiedelt werden. Angebote hierfür werden noch eingeholt.