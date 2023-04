Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In ihren drei Kindertagesstätten bietet die Gemeinde nun Sozialarbeit an. Ein Ziel ist es, nach Corona Kinder und ihre Eltern in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Wie zwei Erzieherinnen dies zusammen mit den Kitas und Betroffenen schaffen wollen.

Seit Anfang August gibt es in der Gemeindeverwaltung Bellheim eine neue Stelle, die sich zwei Frauen teilen: Astrid Kögel und Ingrid Kipp. Ihr Aufgabenfeld: Kindertagesstättensozialarbeit. Und warum