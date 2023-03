Die Arbeiterwohlfahrt, kurz Awo, richtet im neuen Ärztehaus ein sogenanntes Quartiersbüro ein. Ein Treffpunkt mit Hilfs- und Freizeitangeboten soll entstehen. Anfang April ist ein Tag der offenen Tür geplant.

Das Quartiersprojekt soll nach Mitteilung der Awo „lebendige Nachbarschaft fördern und den sozialen Zusammenhalt stärken“, um die Lebensqualität der Menschen und die Identifikation vor Ort zu verbessern. Erste Ideen, Anregungen und Wünsche an das Quartiersmanagement können am Montag, 3. April, dem Tag der offenen Tür geäußert werden, wofür eine „Wunsch Box“ aufgestellt werden soll. Gestartet ist das zunächst befristete Projekt, das vom Deutschen Hilfswerk bezuschusst werden soll, Anfang Juni vergangenen Jahres, informierte die Awo. Zuschüsse für ein längerfristiges Quartiersmanagement seien schon beantragt worden. Quartiersmanagerin sei Marion Adam. Eine Bestandsaufnahme habe sie bereits gemacht: Welche Angebote gibt es im Ort bereits? Wo besteht Verbesserungspotenzial? Dazu seien Politiker, Vereine, Unternehmer und Bürger befragt worden.

Zwei Angebote gibt es laut Adam bereits: Ab sofort wird ein Tauschregal angeboten, wo Bücher, Spiele und vieles mehr abgegeben und getauscht werden können. Ein weiteres Angebot soll am 11. April starten: ein Gedächtnistraining, alle 14 Tage dienstags, um 16 Uhr im Quartiersbüro. Adam möchte, dass die Menschen in Bellheim ihr mitteilen, was sie an ihrem Heimatort schätzen und was ihnen fehlt.

Miteinander entwickeln

Die Schwerpunkte des Quartiersprojektes liegen demnach in der Entwicklung von Sozialbeziehungen, Unterstützung, Dienstleistungen und in der Weiterentwicklung von Netzwerkstrukturen in der Gemeinde.

Ziel sei es, Menschen mit Einschränkungen, etwa aufgrund von Alter oder Behinderung, den Verbleib in der gewünschten Umgebung so lange wie machbar zu ermöglichen. Daneben sollen räumliche, soziale und technische Voraussetzungen geschaffen werden, um dieser Bevölkerungsgruppe eine möglichst vielfältige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten. Die Aufgabenstellung reiche vom Aufbau zusätzlicher nachbarschaftlicher und anderer ehrenamtlicher Hilfsstrukturen, Beratung, Vernetzung bis hin zu barrierefreien Zugangsmöglichkeiten.

Jung und Alt

Die Arbeit vor Ort soll Menschen zusammenbringen und der Vereinsamung entgegenwirken. Ein weiterer Schwerpunkt liege in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Im Idealfall würde es durch das Projekt gelingen, die unterschiedlichen Bedarfe mehrerer Generationen gemeinsam zu erfüllen.

Am Montag, 3. April, 15 bis 19 Uhr, findet im Ärztehaus der „Tag der offenen Tür“ des in dem Aufbau befindlichen Awo-Quartiersbüros statt. Die offizielle Eröffnung mit Orts- und Verbandsbürgermeister ist um 16 Uhr. Alle Bellheimer Bürger sind eingeladen. Für die jungen Gäste gibt es laut Awo eine Spiel- und Malecke.

Info

Awo-Quartiersbüro im Ärztehaus, Im Gahnerb 2, 76756 Bellheim, Telefon 07272 97 37 113, Fax 07272 97 36 634, E-Mail: marion.adam@awo-pfalz.de