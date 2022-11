„Seeleverwandt“ heißt das neue Mundartbuch von Hermann J. Settelmeyer, das soeben erschienen ist. Auf 112 Seiten mit großem Druck, festem Einband und Fadenbindung bringt es Ereignisse aus dem Alltagsleben, aber auch aus früheren Zeiten. Farbige Fotos vom Autor und zwei neue Pfälzer Lieder auf CD ergänzen die gedruckten Texte. „Ich hoffe, man spürt, wie mich auch dieses neue Buch wieder begeistert hat“, so urteilt Nikolaus Hofen, langjähriger Chef der Germanistik an der Uni Landau und der Mundartjury in Dannstadt, in seinem Vorwort. Preis 19,80 Euro incl. CD. Im Handel oder direkt beim Autor.