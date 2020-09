Vor 30 Jahren kam Skender Qelaj aus dem Kosovo nach Deutschland und ist seither in der Gastronomie tätig. Im August hat er die Gaststätte des Hördter Schützenclubs übernommen. Seine Spezialität: Fleisch vom Grill.

Die ersten Jahre verbrachte Qelaj in Norddeutschland, bevor er vor rund 20 Jahren in der Pfalz aufschlug. In Annweiler hat er sieben Jahre das Burg-Restaurant bewirtet, war danach in Gaststätten und Billard-Cafes in Landau, Deidesheim und Winden tätig. Die letzten drei Jahre hatte Qelaj die „Bärenstube“ beim Ottersheimer Tennisverein gepachtet. Seit Kurzem ist er der neue Wirt im Hördter Schützenhaus. „Mit Herz Wirt und Koch sein“ – das sei seine Leidenschaft, erzählt er.

Fast anderthalb Jahre stand die Wirtschaft leer. Qelaj hat die Küche renoviert, neue Farbe ins Lokal gebracht und den Biergarten aufgehübscht. „Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, es gibt viele nette Familien im Dorf“, sagt er nach den ersten drei Wochen. Er sucht den Kontakt zu den Gästen, steht aber auch selbst in der Küche. „Meine Mitarbeiterin ist Griechin“, erzählt Qelaj. Auch sie habe jahrelange Erfahrung in der Gastronomie. Deshalb bietet er neben deutschen und pfälzischen Spezialitäten vor allem griechische Küche. „Wir machen alles auf dem Grill“, sagt der Wirt.

Info