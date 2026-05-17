Der Bienenzuchtverein Kandel wird ab sofort von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geführt. Bei der Mitgliederversammlung wurden Nicole Schneider aus Kapsweyer, Sascha Hoffmann aus Kandel und Miles Hennig aus Steinweiler neu in diese Ämter gewählt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder kandidierten nicht mehr. Unterstützt wird der Vorstand durch den Beirat des Vereins. Diesem gehören an: Dietrich Klein aus Freckenfeld und Andreas Hecker aus Freckenfeld, zuständig für die Betreuung der vereinseigenen Geräte und des Lehrbienenstandes, Marion Leiner als Beiratsmitglied, Jürgen Eichenlaub aus Rheinzabern und Armin Reinemuth als Fachberater für Bienen und Bienenkrankheiten innerhalb des Beirats.

Der Verein wurde 1878 gegründet. Aktuell hat er 155 Mitglieder, die rund 900 Bienenvölker betreuen. Damit gehört der Bienenzuchtverein Kandel zu den größten und traditionsreichsten Imkervereinen der Region. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich über die Verbandsgemeinden Kandel, Herxheim und Wörth sowie über Teile des Landkreises Südliche Weinstraße.

Für die kommenden Jahre hat sich das neue Vorstandsteam das Ziel gesetzt, den Bienenzuchtverein Kandel fachlich und organisatorisch zukunftssicher aufzustellen. Denn die Imkerei stehe vor großen Herausforderungen: Neben der Ausbreitung der Asiatischen Hornisse gewinnt auch die in Osteuropa bereits nachgewiesene Tropilaelaps-Milbe als potenzielle zukünftige Bedrohung für die Bienengesundheit zunehmend an Bedeutung.