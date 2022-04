Mit viel Einsatz von Ehrenamtlichen ist am Burgunderplatz eine Bouleanlage mit französischem Flair entstanden. Nur eine Kleinigkeit fehlt noch.

In den vergangenen Wochen ist bei den Freizeitanlagen am Bauernwald französisches Flair entstanden. Direkt neben dem Schützenhaus kann seit einigen Tagen stilvoll Boule gespielt werden, pausierende Spieler können sich auf stabilen Bänken ausruhen und den Mitspielern bei der Jagd auf das Schweinchen zusehen. Die neue Freizeitanlage trägt den Namen „Burgunderplatz“, angelehnt an eine seit Jahrzehnten bestehende Freundschaft zwischen Rheinzabern und fünf Gemeinden im französischen Burgund.

Bereits 1972 entstand über den französischen Austauschlehrer am heutigen Europa-Gymnasium Wörth, Henry Astier, ein enger Kontakt zu den fünf Gemeinden Chalmoux, Cronat, Mont, Saint-Aubin-sur-Loire und Vitry-sur-Loire. Die offiziellen Freundschaftsverträge wurden in 2004 und 2005, zuerst in Frankreich, dann in Rheinzabern, unterzeichnet. Um die Partnerschaft noch mehr mit Leben zu füllen und zu fördern, gründeten Frankreich-Freunde in 2010 den Freundeskreis Rheinzabern/Chalmoux und weitere.

Der erste Standort fiel durch

Zum zehnjährigen Bestehen des Freundeskreises in 2020 hatten Vereinsmitglieder die Idee, „einen Platz zu gestalten, der die Jumelage im Ort und im Gedächtnis der Einwohner wachhält“, stand in einem entsprechenden Antrag, der dem Gemeinderat unterbreitet wurde. Die Idee fand das Ratsgremium gut, der erste Standort an der Grundschule wurde jedoch nicht für gut befunden. Mit dem dreieckigen Gelände am Schützenhaus, das der Ortsgemeinde gehört, waren alle einverstanden.

Mitarbeiter der Ortsgemeinde übernahmen mit ihren Maschinen die schwereren Erdarbeiten, Vereinsmitglieder richteten den Platz mit viel Liebe fürs Detail her. Dank einiger Materialspenden und einem 3000-Euro-Zuschuss aus dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds (Fonds Citoyen Franco-Allemand) waren die tatsächlichen Kosten überschaubar. Die sechs Sandsteinstelen, die die Wappen der sechs Gemeinden tragen, spendete Karl-Heinz Croneiß. Sie fielen beim Abriss einer alten Scheune an. Das Kieswerk Markus Wolf aus Leimersheim steuerte den Mutterboden bei. Rund um die Sandsteinstelen hat das Team Stauden in den Farben der Trikolore gesetzt, Weinreben, hälftig aus der Pfalz und aus Burgund, sind weitere Symbole für die lange und enge Freundschaft.

Dank des Regens Ende März können alle Pflanzen gut anwachsen. Was dem gelungenen Begegnungsort jetzt noch fehlt, insbesondere mit Blick auf heiße Sommertage, sind zwei, drei Schatten spendende Bäume. Denn auch Bouleplätze in Frankreich gewinnen viel an Flair durch große Bäume rund um die Spielfläche.

Die offizielle Einweihung des Burgunderplatzes, mit Gästen aus Burgund, ist nach jetzigem Stand für Ende Mai geplant.