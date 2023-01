Zum Sommersemester 2023 bietet die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU) erstmals den neu konzipierten Bachelor-Studiengang „Translation“ am Campus Germersheim an.

In der Fachsprache steht „Translation“ als Oberbegriff für Übersetzen und Dolmetschen. Das sind zwei der zentralen Kernkompetenzen, die der Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (FTSK) der JGU in Germersheim vermittelt. Unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen des Berufsfelds – etwa im Kontext von Digitalisierung und Sprachtechnologien – ist am FTSK ein neuer dreijähriger Bachelorstudiengang entwickelt worden, der zu einem berufsqualifizierenden Abschluss führt.

Studierende können aus insgesamt zwölf Studiensprachen wählen: Arabisch, Deutsch (als Fremdsprache), Englisch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Außer Englisch, Deutsch (als Fremdsprache) und Französisch können alle angebotenen Sprachen ohne Vorkenntnisse studiert werden. Im Studium gilt es zunächst, die fremdsprachliche Kompetenz zu entwickeln beziehungsweise zu erweitern. Weitere zentrale Studieninhalte umfassen Übersetzungstechnologien und -prozesse, mehrsprachige Kommunikation, Medien und adressatengerechte Textproduktion sowie wissenschaftliche Grundlagen inklusive Theorien, Methoden und Fragestellungen der Sprach- und Kulturwissenschaft.

Starke Berufsorientierung bereits im Studium

Der Studiengang verfügt über eine starke Berufsorientierung und ist auf klare Berufsprofile ausgerichtet. In Praktika, die optional als Studienleistung anerkannt werden können, können die Studierenden erste Kontakte in die Praxis knüpfen. Typische berufliche Einsatzbereiche bieten etwa das Management von Übersetzungsprojekten, Marketing und Social Media bei internationalen Unternehmen sowie das mehrsprachige Texten für Industrie und Organisationen. Zudem qualifiziert der Bachelor Translation für ein vertiefendes Masterstudium in Übersetzung und Dolmetschen.

Der neue Bachelorstudiengang „Translation“ am Standort Germersheim beginnt zum Sommersemester 2023. Die aktuelle Bewerbungsfrist endet am 1. März für den Start im Sommersemester.