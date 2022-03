Technik-Studenten in Germersheim können mit großer Unterstützung rechnen. Diese Chance sollten junge Menschen nutzen.

Technologie-Unternehmen aus der Region suchen verzweifelt Fachkräfte. Wie groß die Not ist, sieht man auch an dem Komfort, der den künftigen Studierenden des Studiengangs Digital Engineering in Germersheim geboten werden soll. Ihnen wird schon vorab eine Unterstützung angeboten, von der Studenten früher in überfüllten Vorlesungssälen nur träumen konnten. Für den Fachkräfte-Nachwuchs ist das hingegen eine Chance. Und vielleicht begeistern sich angesichts der angekündigten Unterstützung auch junge Menschen für den Studiengang, die sich das sonst nicht zugetraut hätten.