Zum Wintersemester 2022/23 bietet die Hochschule Kaiserslautern erstmals den Studiengang Digital Engineering im Studienzentrum in Germersheim an. Der Studiengang startet mit 24 Studienplätzen zum Wintersemester 22/23 in Germersheim im Gebäude Tournuser Platz 1 (Sparkassen-Gebäude) in Präsenz. Manche Teile werden online aus Kaiserslautern und Zweibrücken unterrichtet, mit der Möglichkeit Fragen und Rückfragen an den Referenten zu stellen. Zudem ist immer ein fachlicher Ansprechpartner der Hochschule in Germersheim dabei. Ab Montag, 4. April, steht das Bewerberportal auf der Website der Hochschule unter www.hs-kl.de offen. Interessierte können ab dem Zeitpunkt ihre Unterlagen über dieses Portal an die Hochschule senden und sich über die Inhalte entsprechend informieren. Wer vorab ein persönliches Beratungsgespräch führen möchte, kann sich an den Studiengangskoordinator Karl-Georg Kettering wenden. Einfach eine E-Mail an: digital-engineering@hs-kl.de senden.

Darüber hinaus findet am Montag, 11. April, um 16 Uhr eine Online-Konferenz mit den beiden Studiengangsleitern, Jan Conrad und Hartmut Opperskalski, statt. Sie geben einen Einblick in das Studium und einen Überblick über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten, die sich mit dem Bachelor-Abschluss ergeben. Anmeldung erfolgt ebenfalls über die Mail-Adresse: digital-engineering@hs-kl.de