Für die Kerwe in Lingenfeld soll es ein anderes Konzept geben. Die Rede ist von einem neuen Standort. Jetzt sollen die Vereine ins Boot geholt werden.

Die Kerwe solle in diesem Jahr nicht mehr rund um das Rathaus stattfinden, sondern auf dem Vereinsgelände im Oberwald, sagt Ortsbeigeordnete Bianca Dietrich (SPD). Dort gehört der Gemeinde eine Fläche. Grund für den Umzug ist, dass die Handballer des HSV in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern und für die Bewirtung des Festzelts nicht zur Verfügung stehen.

In der Vergangenheit gab es außerdem Kritik an dem Veranstaltungsort. Bianca Dietrich berichtet zum Beispiel, dass Eltern ihre Kinder wegen des Verkehrs am Rathausplatz ungern allein ließen und sagt, dass dies am neuen Standort auf dem Vereinsgelände besser möglich sei, weil es dort keinen Autoverkehr gebe. Der Ort sei gut zu Fuß zu erreichen. Über das Thema Barrierefreiheit soll ebenfalls nachgedacht werden. Das hat Ratsmitglied Nicole Menke-Ratz (Grüne) angeregt.

Die Vereine sollen nun für eine gemeinsame Planung ins Boot geholt werden. Ein Treffen findet kommende Woche statt. Es sei noch nichts in Stein gemeißelt, sagt Dietrich. Ihren Angaben zufolge gibt es aber schon eine Zusage für ein größeres Fahrgeschäft – eine Berg- und Talbahn.