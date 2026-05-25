Zwischen Stauden und Pfeffer, Wasser und Findlingen gibt es bei den Gartentagen viel zu entdecken. Doch ein Verlust trübt die Stimmung der Organisatoren.

Beste Sommerlaune herrschte bei Besuchern und Ausrichtern der 16. Bellheimer Gartentage über Pfingsten. Grund war nicht nur ein strahlend blauer Himmel, der drei Tage lang über dem Spiegelbachpark für gute Laune sorgte, sondern auch das abwechslungsreiche Angebot der über 130 Anbieter, das zum ausgiebigen Schauen und beinahe unumgänglichen Kaufen verführte.

Schätze für heimische Gärten

Schon vormittags strömten an den drei Markttagen ganze Heerscharen an Besuchern zu den zwei Eingängen, die in der Nähe des beschaulichen Spiegelbachparks lagen. Sonnenbrille, Sonnenhut und luftige Kleidung waren bei Temperaturen über 30 Grad angesagt, für ausreichend kühle Getränke sorgten zum Glück die Mitwirkenden, darunter zahlreiche örtliche Vereine. Die, die gerade mit der Suche nach neuen Schätzen für den heimischen Garten oder nach besonderen Leckereien starteten, trafen auch Gäste, die bereits fündig geworden waren. Eine Dame mit fast seligem Gesicht trug eine Katzenfigur aus Ton Richtung Ausgang, andere schleppten außergewöhnliche Stauden, Kräuterpflanzen oder tütenweise Blumenzwiebeln. Zum Glück wurden erste Einkäufe auf Wunsch sicher bis zum Heimgehen verwahrt, ein Service, der gerne genutzt wurde.

Gartenscheren und Bürsten

Da es für die Gartenarbeit auch gutes Werkzeug braucht, gingen Gartenscheren und Sägen über die Verkaufstische, wurde Ausschau nach einem neuen Rasenmäher gehalten, Besen und Bürsten gekauft. Und für die individuelle Dekoration im eigenen grünen Reich war die Auswahl an Beet-Steckern, Vogeltränken, Rosenkugeln, Windrädern oder klassischen Gartenzwergen, Schnatterenten oder Vogelfiguren riesig. Scheinbar stieß mancher Besucher konditionell an seine Grenzen, denn hin und wieder waren Sätze wie „Ich bin echt überfordert, ich muss mich erst einmal hinsetzen und ausruhen“ zu hören. So waren die farbenfrohen Liegestühle im „BEGATA“-Design, die auf dem Gelände verteilt waren, ständig besetzt, genauso wie die Sitzgarnituren im großen Bewirtungsbereich.

An viele Ständen gab es etwas zu entdecken. Foto: Iversen Gartendeko ist seit Jahren ein Hingucker. Foto: Iversen Wer bestimmte Pflanzen suchte, wurde oftmals fündig. Foto: Iversen Manche Pflanzen lohnen eine nähere Betrachtung. Foto: Iversen Für eine kurze Rast mit Stärkung war auch gesorgt. Foto: Iversen Schattenplätze waren bei Temperaturen über 30 Grad gesucht. Foto: Iversen Liegestühle sind bei vielen Veranstaltungen inzwischen obligatorisch. Foto: Iversen Für die eigene Gartengestaltung konnten sich Ideen geholt werden. Foto: Iversen Honig aus der Region darf bei den Gartentagen nicht fehlen. Foto: Iversen Tipps rund um die Pflanzengesundheit durften nicht fehlen. Foto: Iversen Kühles Nass im Spiegelbachpark. Foto: Iversen Foto 1 von 11

Wo ist „Seppel“?

Überhaupt hatten sich die Organisatoren rund um Familie Städtler zusammen mit unzähligen ehrenamtlichen Helfern bei der farbenfrohen Dekoration mächtig angestrengt. Einen kleinen Wermutstropfen musste Matthias Städtler zum Thema Deko dann doch loswerden: Ausgerechnet sein Lieblings-Gartenzwerg, der „Seppel“, der einen der Bellheimer Ortseingänge zierte, war in den letzten Tagen verschwunden. Das hat den Organisator doch sehr getroffen, und deshalb hofft er, dass ein reumütiger Zwergenfreund das Objekt wieder zurückgibt.

Neuer Publikumsmagnet

Er und sein Sohn Moritz Städtler, die Chef-Organisatoren vom ausrichtenden Gewerbeverband, freuten sich über die interessanten Neulinge auf dem sichtbar beliebten Gartenmarkt. Dazu gehörte in diesem Jahr der Garten- und Landschaftsbaubetrieb Christian Trauth aus Hatzenbühl. Er hatte mit seinem Team Tage vorher „mit viel Herzblut“ und großen Gartenbaumaschinen einen kleinen, feinen Schaugarten angelegt. Ausgesuchte Pflanzen, Wasserelemente, schwere Findlinge als Gestaltungselemente und eine lauschige Sitzecke gehörten zu den Publikumsmagneten an den drei Tagen. Endlich gebe es mal wieder eine Schau-Garten-Anlage, freuten sich viele Besucher und suchten das Gespräch mit dem Gärtner, der von sich selbst sagt: „Steingartenanlagen plane und baue ich nicht, ich lege „Lieblingsplätze mit viel lebendigem Grün an.“

Pfeffer aus Kamerun

Neu waren witzige, kleine Handtaschen aus ausgemusterten Sportbällen von einer Künstlerin aus Köln. So gab es Designs mit Basketbällen, Fuß- oder Volleybällen. Eine andere Kreative hat sich ganz dem Flechten von Draht-Kunstwerken verschrieben und fand zahlreiche Liebhaber der aufwändigen Stücke. Der Bereich der kulinarischen Spezialitäten wurde in diesem Jahr zum ersten Mal um den Stand „PepperWanda“ bereichert. Dort verkaufte der aus Kamerun stammende und in Saarbrücken lebende Paul Knaá hochwertige, nachhaltige Pfeffersorten aus dem eigenen Familienanbau in Afrika. Wem noch nicht warm war, dem wurde nach dem Probieren der Pfeffersorten ganz sicher heiß.

Mobiles Bezahlen möglich

Für Abkühlung sorgten gleich zwei Eistee-Verkäufer, das Getränk feiert wohl ein Revival, und die Fontäne im kleinen See in der Mitte der Gartentage. Mit ihrem feinen Sprühnebel gefiel sie gerade den jüngeren Gästen. Genauso wie das kostenlose Karussellfahren oder die Flechtkurse für kleine Körbchen, die an einem Stand angeboten wurden und auf viel Resonanz stießen. Wem bei so vielen verlockend schönen Dingen das Bargeld ausging, stand sogar ein mobiler Geldautomat für Nachschub bereit, oder es griffen immer mehr Händler auf mobile Karten-Scanner zurück. Ein musikalisches Programm mit Musikvereinen aus Bellheim und Ottersheim und ein Konzert der Band „Acoustic Amazing“ rundete die drei Gartentage ab, die auch im 16. Jahr mit Charme und toller Atmosphäre begeisterten.