Christoph Scherle, neuer Leiter des Forstreviers Viehstrich, hat sich dem Ortsbeirat Schaidt vorgestellt. Scherle, gebürtiger Schwabe, hatte während seiner Ausbildung im Pfälzerwald bei Johanniskreuz erste Erfahrungen mit der Pfalz gemacht. Zwischenzeitlich habe er sich entschlossen, auch der Liebe wegen, dem Wald hier die Treue zu halten und in Rumbach seinen Wohnsitz genommen. Ortsvorsteher Kurt Geörger hieß den neuen Revierleiter herzlich in Schaidt willkommen und wünschte Christoph Scherle viel Erfolg. Dankesworte galten seinem Vorgänger Frank Müsel, mit dem man hier gerne zusammen gearbeitet hatte. Dies bestätigte auch Ratsmitglied Elmar Rinck (Grüne), der zugleich Vorsitzender der Ortsgruppe Schaidt im Pfälzerwaldverein ist. Bei allen Pflegearbeiten entlang des zertifizierten Westwall-Wanderweges werde man auch auf das Verständnis und die Unterstützung des Revierleiters Scherle hoffen dürfen. Der neue Revierleiter bezeichnete bei seiner Vorstellung den Zustand des Bienwaldes nach seinen ersten Eindrücken als „nicht schlecht“. Allerdings sehe es im Pfälzerwald zurzeit nach seinem Empfinden noch etwas besser aus, meinte Scherle. Weil das Forstamt derzeit zu wenig Personal habe, gebe es wohl auch vorerst kein neues Forsteinrichtungswerk. Man werde es wohl bei den bisherigen Hiebmengen belassen, so Scherle.